В Волгоградской области после модернизации открылся ДК

Фото: пресс-служба АВО.

В Чернышковском районе после модернизации открылся межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области, на обновление и укрепление материально-технической базы в рамках нацпроекта «Культура» выделили 20 миллионов рублей.

В ДК отремонтировали кровлю, обновили фасад, на первом этаже обустроили фойе и зал для торжественных мероприятий, холл, гардеробную и студию звукозаписи. На втором этаже привели в порядок туалеты и помещения для занятий.

Отметим, что дом культуры пользуется популярностью у жителей Чернышковского района. Там занимаются около 300 человек. В ДК работают 29 клубов и кружков. Практически половина из них – для детей и подростков. Благодаря развитию культурной жизни, творческие коллективы района участвуют в фестивалях и конкурсах, занимая призовые места.