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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 7:22

В Волжском ночью загорелся склад площадью 660 квадратов

Утром 20 ноября МЧС локализовало огонь
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В ночь на 20 ноября в 1-м Индустриальном проезде Волжского загорелось складское помещение площадью 660 квадратных метров. О ЧП в экстренные службы сообщили в 03.52 часа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на место выехал 5и спасатели ПСО ФПС ГПС.

Огонь охватил кровлю одноэтажного склада размером 30 на 20 метров. Огнеборцы тушили пожар около трех часов. Лишь в 06.26 удалось локализовать место горения. В настоящий момент пожарные продолжают работать на месте ЧП.

- Погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнили в профильном ведомстве