В Волжском 18-летний парень без прав за рулем «Лады» сбил 7-летнего пешехода

Ребенок попал в больницу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне, 19 ноября, в городе Волжском случилось ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 22.30 часов 18-летний молодой человек сел за руль «Лады Приоры», при этом у него не было водительских прав.
Нарушитель катался по городу-спутнику. Он повернул с улицы Красных Комиссаров на Ленинскую и направился в сторону Паромной. В это время напротив дома №19 по Ленинской в неположенном месте перебегал дорогу ребенок. В итоге лихач сбил несовершеннолетнего пешехода.
- В результате ДТП ребенок госпитализирован в медучреждение, уточнили в полиции.