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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 6:56

В Волжском 18-летний парень без прав за рулем «Лады» сбил 7-летнего пешехода

Мальчик получил травмы, его госпитализировали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ребенок попал в больницу.

Ребенок попал в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 19 ноября, в городе Волжском случилось ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 22.30 часов 18-летний молодой человек сел за руль «Лады Приоры», при этом у него не было водительских прав.

Нарушитель катался по городу-спутнику. Он повернул с улицы Красных Комиссаров на Ленинскую и направился в сторону Паромной. В это время напротив дома №19 по Ленинской в неположенном месте перебегал дорогу ребенок. В итоге лихач сбил несовершеннолетнего пешехода.

- В результате ДТП ребенок госпитализирован в медучреждение, уточнили в полиции.