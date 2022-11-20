С начала года в ДТП погибли 197 жителей Волгоградской области

Полицейские призывают соблюдать ПДД. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

С начала 2022 года в авариях на трассах Волгоградской области погибли 197 человек. Страшную статистику пресс-служба ГУ МВД региона озвучила в день памяти жертв ДТП, который выпал на 20 ноября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, всего же с начала этого года зарегистрировано 1825 дорожно-транспортных происшествий. Ранения получили 2375 волгоградцев.

- Особое сожаление вызывает тот факт, что в ДТП различные травмы получили 328 несовершеннолетних, а пятеро детей погибли, - отметили в областном главке МВД.

Чаще всего причинами ДТП становится грубое нарушение правил дорожного движения. Водители, вопреки огромному риску, выезжают на полосу встречного движения для обгона, также нередко садятся за руль в нетрезвом состоянии. Каждый день ГИБДД ловят около двух десятком пьяных лихачей.

Волгоградских автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать ПДД.