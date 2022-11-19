Под Волгоградом гремели взрывы в ходе реконструкции "Уран": фото

Реконструкторы восстановили один из эпизодов операции "Уран". Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Грохот и взрывы слышали сегодня многие жители острова Зеленый в Волжском. Они доносились с полигона военной части № 73420. Ничего страшного не произошло: около 150 участников военно-исторических клубов из разных уголков страны собрались, чтобы показать зрителям один из эпизодов сталинградского сражения. Участниками реконструкции «Уран» стали любители истории из Москвы, Волгограда, Воронежа, Белгорода, Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя и даже Севастополя.

Они восстановили исторические события, нашли форму и военную технику времен Великой Отечественной войны. Даже журналистам разрешили снимать на площадке в форме военных корреспондентов тех лет. Реконструкцию «Уран» посвятили 80-летию с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Следующее подобное мероприятие реконструкторы обещают устроить в дни празднования юбилея Сталинградской победы.

Как рассказали «КП» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сотрудники спасательного ведомства тоже поучаствовали в организации – они обеспечили место проведения реконструкции теплыми пунктами обогрева для комфорта всех гостей мероприятия.