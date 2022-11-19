Андрей Бочаров на пленуме совета ветеранов объявил минуту молчания в память о погибших в СВО

Пленум в музее-панораме начался с минуты молчания. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгограде 19 ноябре в музее-панораме «Сталинградская битва» за круглым столом собрались ветераны и пенсионеры войн, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Разные вопросы с ним обсуждал глава региона Андрей Бочаров. Открывая работу пленума, он предложить вспомнить павших и объявил минуту молчания по защитникам Родины, погибшим в Сталинградской битве, великой Отечественной войне и в спецоперации на Украине. В зоне СВО сейчас, по словам губернатора, защищают страну достойные потомки Поколения Победителей, и, к сожалению, есть потери.

- В наши дни они с честью выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции, борются с современным фашизмом и нацизмом, проявляя мужество и героизм. Давайте все вместе их поддержим и скажем им большое спасибо, - предложил Бочаров.

Это предложение встретили аплодисментами. Напомним, на этом же мероприятии председатель городского совета ветеранов Волгограда Александр Струков попросил губернатора вернуть навсегда городу его историческое имя, его поддержал участник Великой Отечественной войны Евгений Рогов. Бочаров пообещал создать совет, который начнет изучать мнение людей по вопросу переименования.