В воскресенье на Волгоград обрушится мощная магнитная буря

Приготовьте таблетки от мигрени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 20 ноября метеозависимые волгоградцы могут почувствовать себя плохо. На регион обрушится магнитная буря. Геомагнитные возмущения усилится с 3 часов ночи воскресенья, уже к утру волгоградцы могут проснуться совершенно разбитыми. Пик придется на 6 утра – возмущения достигнут отметки в 5 баллов. В понедельник возмущенное геомагнитное поле сохранится.

Врачи говорят, что переживать за свое состояние стоит только метеочувствительным людям, особенно с хроническими сердечнососудистыми заболеваниями. Им нужно следить за тем, чтобы не перегружать организм, приготовить таблетки от мигрени. Здоровые люди возмущений не почувствуют.