Аллею в честь защитников Сталинграда заложил на Мамаевом кургане 96-летний фронтовик из Кузбасса

Ветеран из Кемерово сам приехал сажать кедры у Мамаева кургана. Фото: Волгоградской администрация области.

80 кедров, выращенных в Чебулинском питомнике Кемеровской области, теперь будут расти у Мамаева кургана в Мемориальном парке. Накануне их бережно доставили из Кузбасса в Волгоград, а в день 80-й годовщины контрнаступления под Сталинградом высадили в грунт. Сажать Аллею в честь героев-сибиряков, которые сражались в Великой битве на Волге, приехала делегация из Кемерово. Вместе с ними лопаты взяли и волгоградский губернатор, местные политики, общественники, руководители силовых ведомств, юнармейцы.

Кедры стали подарком Кемеровской области Волгоградской. Идея посадить деревья на нашей героической земле принадлежит ветерану из Кемерово Анатолию Терехову. Он уже не первый десяток лет сажает деревья в разных уголках страны в память о своих родных и друзьях, погибших в Великой Отечественной войне. За свою жизнь с его участием высадили уже более 3 тысяч саженцев. И в нашем городе это не первые кедры Анатолия Терехова – предыдущие он посадил в 2019 году, и они уже прижились в нашем климате.

В свои 96 лет ветеран не побоялся сам приехать в Волгоград и подняться на вершину Мамаева кургана, а также сам взял в пуки лопату. В поездке его сопровождает сын.

Волгоградские власти поставят памятный знак, чтобы другим гостям из Кемерово было проще найти эту аллею.