Портретами участников Сталинградской битвы украсят Волгоград 1 и 2 февраля

Фото, истории, письма с фронта участников Сталинградской битвы используют для создания визуального проекта и покажут на зданиях города 2 февраля. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в день годовщины начала контрнаступления под Сталинграда продолжилась подготовка к главному событию грядущей зимы: 80-летию Победы в Сталинградской битве. 19 ноября стало известно о том, что 2 февраля герои великого сражения на Волге встанут в «Бессмертный полк»: портретами участников Сталинградской битвы украсят город в праздничный день. Их фотографии разместят на баннерах и рекламных щитах, и их письма и фронтовые истории станут частью аудио-визуального проекта «Мост памяти»: ролики будут транслировать с помощью проекторов на зданиях вокзала, музея-панорамы, руинах мельницы Гергардта, на скульптурах и памятниках на Мамаевом кургане и Аллее Героев. Художественным руководителем проекта будет Юрий Башмет.

Также отрывки из писем и истории фронтовиков будут читать актеры театра и кино, которых задействуют в праздничных концертах.

Материалы собирают на сайте «Бессмертного полка России», который вместе с агентством по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и АНО «Связь времён» готовят эти мероприятия. Пользователи соцсетей могут отправлять фото, письма и истории в личных сообщениях в сообщества «Бессмертного полка». Главное делать пометку, что на фото – герой Сталинградской битвы. Все материалы принимают до конца этого года.