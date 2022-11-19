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НовостиПолитика19 ноября 2022 8:23

Сергей Зинченко из Урюпинска получил уже вторую медаль за участие в СВО

Молодого лейтенанта-артиллериста наградили «За боевые отличия»
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Многие жители Волгоградской области проявляют подвиги в зоне спецоперации. Фото: музей "Сталинградская битва".

Многие жители Волгоградской области проявляют подвиги в зоне спецоперации. Фото: музей "Сталинградская битва".

Житель Волгоградской области Сергей Зинченко получил уже вторую медаль за то время, пока участвует в специальной военной операции, а отправился туда молодой лейтенант с первых дней начала боевых действий. Летом его наградили медалью Суворова за мужество и отвагу – указ подписал Президент РФ. И вот сейчас новая награда. Артиллерист из Урюпинска получил медаль «За боевые отличия» теперь уже по приказу министра обороны. Об этом сообщает официальный телеграм-канал, посвященный мобилизации в Волгоградской области.

Сергей Зинченко отправился в зону СВО по контракту. Стать военным не было его детской мечтой, молодой человек даже учился в вузе на бухгалтера. И только потом понял, что хочет связать свою жизнь с Вооруженными силами. В 22 года он поступил в военную академию в Петербурге. И даже с другими курсантами шагал по Красной площади во время военного парада в 2020-м году. На Родине своим земляком очень гордятся.