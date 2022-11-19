Волгоградский губернатор 19 ноября посетил город воинской славы Калач-на-Дону

Мероприятия 19 ноября начались у монумента "Соединение фронтов" в Пятиморске. Фото: администрация области.

Утро 19 ноября волгоградский губернатор Андрей Бочаров начал в Калачевском районе области. В годовщину начала разгрома фашистских войск под Сталинградом глава региона посетил Пятиморск, где находится знаменитый монумент «Соединения фронтов». Здесь и открылись мероприятия по случаю сегодняшней важнейшей для региона памятной даты. Губернатор вместе с политиками и общественниками возложил цветы и венки в Пятиморске и в Калаче-на-Дону к стеле «Город воинской славы».

Мероприятия в честь 80-й годовщины контрнаступления под Сталинградом будут проходить весь день и в области, и в Сталинграде (так сегодня именуют город-герой, даже дорожные знаки поменяли). К каждой братской могиле, памятнику и обелиску сегодня принесут гвоздики, на Мамаевом кургане проведут патриотическую акцию и телемост-перекличку городов-героев, а у его подножия в парке «Победа» высадят аллею. В школах и библиотеках пройдут Уроки мужества, викторины, флешмобы.