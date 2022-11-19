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НовостиДом. Семья19 ноября 2022 6:30

Смерть может наступить в течение 2-3 месяцев: заводчики избавляются от животных-инвалидов, продавая их под видом здоровых

В Волгограде участились случаи продажи больных породистых щенков
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Ветврачи рекомендуют перед дорогостоящей покупкой обследовать щенка на предмет патологий. Фото: ВолгГМУ.

Ветврачи рекомендуют перед дорогостоящей покупкой обследовать щенка на предмет патологий. Фото: ВолгГМУ.

Кашель, одышка даже при небольшой активности, синюшная слизистая. Если это про вашего питомца, которого вы недавно приобрели, знайте, что вам продали больного щенка под видом здорового. К сожалению, ветеринары констатируют, что таких случаев в Волгограде все больше: каждое десятое обращение в центр ветеринарии ВолгГМУ связано с наличием врожденных патологий у породистых животных. Купив щенка или котенка за огромные деньги, волгоградцы тратят еще большие суммы на их лечение и реабилитацию, но все тщетно: такие питомцы могут умереть уже через 2-3 месяца.

По словам доктора ветеринарных наук, профессора Александра Шинкаренко, чаще всего ветврачи находят у таких животных заболевания сердца, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. Встречаются и проблемы по части неврологии.

- При средней продолжительности жизни здоровой собаки от 10 до 15 лет, у особей с врожденными патологиями смерть может наступить в течение 2-3 месяцев, реже - до года, - цитирует профессора Шинкаренко пресс-служба ВолгГМУ.

Да, причины рождения больных питомцев такие же, как и у людей – генетические сбои, прием запрещенных во время беременности лекарств и отсутствие должного наблюдения во время беременности. Ветврачи рекомендуют показать ветеринару щенка или котенка перед дорогой покупкой.