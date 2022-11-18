«Ситиматик-Волгоград» составил антирейтинг по оплате услуги вывоза отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» составил рейтинг безответственных плательщиков по оплате услуги вывоза отходов среди муниципальных районов Волгоградской области и областного центра. Результаты анализа построены исходя из накопленной задолженности за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» по итогам 10 месяцев 2022 года.

Антирейтинг районов г. Волгограда по задолженности населения за услугу «Обращение с ТКО» выглядит следующим образом

Краснооктябрьский район – 37 млн.руб. (16,8%)

Дзержинский район - 36,8 млн.руб. (16,7%)

Красноармейский район – 36 млн.руб. (16,3%)

Тракторозаводский район – 31,7 млн.руб. (14,4%)

Советский район – 27 млн.руб. (12,2%)

Кировский район – 26 млн.руб. (11,8%)

Ворошиловский район – 15 млн.руб. руб. (6,8%)

Центральный район – 11 млн.руб. (5%)

Самый низкий уровень сбора денежных средств по трем районам г. Волгоград: Тракторозаводский – 94,4%; Краснооктябрьский – 95,7%; Кировский – 96,3%. Общая задолженность населения перед региональным оператором за вывоз ТКО по Волгограду составляет более 220 млн. руб.

Антирейтинг 12 административных центров и районов Волгоградской области по задолженности населения за услугу «Обращение с ТКО» выглядит следующим образом:

Ст. Нехаевская – 64,6%, недоплата 1,1 млн. руб.

Нехаевский район – 66%, недоплата 3 млн. руб.

Серафимовичский район – 67%, недоплата 2,9 млн. руб.

Котовский район – 73,6%, недоплата 1,5 млн. руб.

Ст. Клетская – 75,2%, недоплата составила 1,1 млн. руб.

Ленинский район – 75,4%, недоплата 2,3 млн. руб.

Клетский район – 75,7%, недоплата 2,9 млн. руб.

Николаевский район – 75,8%, недоплата 1,8 млн. руб.

Суровикинский район – 76,6%, недоплата 1,8 млн. руб.

Урюпинский район – 77,7%, недоплата 3,2 млн. руб.

Ольховский район – 79%, недоплата 2,4 млн. руб.

Кумылженский район – 80,7%, недоплата 2,6 млн. руб.

Общая задолженность населения перед региональным оператором за вывоз коммунальных отходов по Волгоградской области составляет более 950 млн. руб.

При этом стоит отметить гражданскую ответственность и высокую активность населения по оплате услуги за вывоз ТКО в некоторых муниципалитетах:

1. г. Калач на Дону – 110%;

2. г. Суровикино – 110%;

3. р. п. Иловля – 106,8%;

4. г. Николаевск – 106,3%.

Региональный оператор напоминает – коммунальная услуга «Обращение с ТКО» является обязательной к оплате строго до 10 числа каждого месяца. Рекомендуем не нарушать срок оплаты, не накапливать задолженность, так как это ведет к начислению пени, обращению в суд, запрету на выезд за границу, совершению любых сделок с недвижимостью и даже аресту имущества и счетов. Сам факт принудительного списания заносится в кредитную историю и в дальнейшем влияет на принятие решения о выдаче кредитов.

В случае отсутствия платежного документа, оставьте обращение на сайте 34.citymatic.ru в разделе «Я не получил платежку». Дополнительные вопросы можно задать по номерам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23, 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8-00 до 20-00 без перерыва и выходных. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.