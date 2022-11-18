Выставка о Сталинграде открылась 18 ноября в музее «Россия – моя история» в Волгограде

Интерактивный формат выставки делает ее более привлекательной для молодежи. Фото: администрация области.

В канун начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Волгограде в историческом парке "Россия - Моя история" открылась мультимедийная экспозиция, рассказывающая о ходе Сталинградской битвы и её героях. Волгоградцы смогут узнать о важнейших сражениях, посмотреть на архивные фотографии и видеохронику. Интерактивный формат сделал информацию более доступной и интересной, в том числе для студентов и молодежи. Посетители парка смогут не только посмотреть экспозицию, но и с помощью разных викторин проверить и улучшить свои знания о великом сражении на Волге.

Как сообщили «КП» в комитете образования, науки и молодёжной политики, проект охватит всю Россию, а выставки будут проходить в 24 парках «Россия – моя история» по всей стране. Всероссийское открытие в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве пройдет 2 февраля 2023, однако волгоградцы смогут посетить выставку уже с 18 ноября.

Напоминаем, что исторический парк находится по адресу: ул. Hабережная 62-й Армии, 1 Б.