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НовостиСпорт18 ноября 2022 14:19

«Ротор» расстался с двумя футболистами и одним тренером

Волгоградская команда попрощалась с Олегом Алейником и Андреем Козловым
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» завершилась осенняя часть игр во Второй лиге, при этом футболисты еще не ушли в отпуск и продолжают тренировки в Волгограде. Некоторым игрокам занятия команды уже посещать не придется, так как они будут искать новые варианты продолжения карьеры. Волгоградский клуб по обоюдному соглашению сторон расстался с Олегом Алейником и Андреем Козловым. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

Олег Алейник вернулся в «Ротор» прошлым летом из «Балтики». Он сыграл за «сине-голубых» в девяти матчах. 33-летний полузащитник является воспитанником волгоградского футбола. Ранее он играл за «Ротор» в 2010, 2011-2013, 2019-2021 годах.

Андрей Козлов пополнил «сине-голубых» также перед стартом сезона во Второй лиге, перейдя из «Кубани». За это время 33-летний форвард провел за «Ротор» 16 матчей, в которых забил 3 гола.

Кроме того, произошли изменения и в тренерском штабе «Ротора». Его покинул тренер по вратарям Зураб Саная. Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.