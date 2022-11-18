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НовостиОбщество18 ноября 2022 14:06

Помогли женщине не стать жертвой мошенников: волгоградская полиция поощрила работников салона сотовой связи

Директор и менеджер салона связи отговорили волгоградку переводить телефонным аферистам 243 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: УМВД России по городу Волгоград

Фото: УМВД России по городу Волгоград

За проявленную активную гражданскую позицию сотрудники салона сотовой связи в Волгограде были поощрены городской полицией. Руководство Управления МВД России по Волгограду вручило благодарности Руслану Адзиеву и Гаяне Богоян. Они отговорили женщину, которая через терминал пыталась перевести телефонным аферистам 243 тысячи рублей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгоград, в дежурную часть отдела полиции Тракторозаводского района поступило сообщение от работников салона связи. 61-летняя женщина обратилась к менеджеру с просьбой помочь перевести через терминал 243 тысячи рублей. Сотрудники отказывались переводить деньги и вызвали полицию, как оказалось, не зря.

Женщине позвонил неизвестный и представился работником банка, который рассказал ей о несанкционированном списании средств с ее карты. Чтобы спасти деньги, нужно было перевести их на «безопасный» счет. При этом аферист контролировал действия своей потенциальной жертвы по телефону и требовал не верить сотрудникам салона связи. Полицейские рассказали волгоградке, что по такой схеме действуют мошенники.

Начальник участковых уполномоченных полиции отдела полиции Тракторозаводского района Дмитрий Васильчиков от лица руководителя городского УМВД Дмитрия Возжаева выразил искренние слова признательности за активную гражданскую позицию директору салона сотовой связи Руслану Адзиеву и менеджеру Гаяне Багоян. Им были вручены благодарственные письма. Кроме того, они будут номинированы на участие в ежегодном конкурсе «Народный дозор».