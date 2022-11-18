Под Волгоградом идет под суд глава КФХ за гибель подростка в зерноприемнике

Мужчине грозит 4 года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Даниловский райсуд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении 60-летнего главы КФХ, подозреваемого в гибели 17-летнего подростка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, надзорный орган утвердила обвинительное заключение.

Напомним, мужчина взял на работу подростка, он должен был убирать склады. 18 июля несовершеннолетний случайно упал в зерноприемник, где его засыпало 14 тоннами пшеницы. Очевидцы пытались спасти юношу, но тщетно.

- Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Даниловского района Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения,- уточнили в прокуратуре.

Мужчине грозит 4 года тюрьмы.