В Волгограде устранили причину потопа на улице Советской

Всю неделю на улице имени 13-й Гвардейской меняли асфальт. После этого и прорвало колодец. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 18 ноября несколько часов заливало стоками улицу имени 13-й Гвардейской в районе ее пересечения с Советской. Вода фонтаном билась из-под люка на дороге. Сначала жители предположили, что это канализационный колодец, и улицу затапливает нечистотами. Но в компании «Концессии водоснабжения» открестились от этого ЧП. Как выяснилось, это колодец ливневки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, вскрыв люк коммунальные службы обнаружили забитый бытовым мусором коллектор.

После прочистки труб ливневой канализации по дороге перестала течь вода. Потоп устранили. Возможно, мусор попал в колодец во время дорожных работ. Буквально на минувшей неделе улицу имени 13-й Гвардейской начали капитально ремонтировать. Здесь сняли старый асфальт и уложили новое дорожное покрытие. Ремонт дороги был намечен на 2023 год, но благодаря проведенным аукционам его удалось начать раньше. Дорожники еще не сдали объект.

Так что жители близлежащих домов могут быть спокойны – они не останутся без воды и тепла из-за этого происшествия.