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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 12:15

Под Волгоградом мужчина закопал убитого лопатой друга на берегу реки

Подозреваемого удалось задержать спустя год
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На мужчину возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

На мужчину возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СК задержали 37-летнего жителя Кумылженского района, подозреваемого в убийстве 34-летнего друга 10 августа 2021 года. В тот день мужчина забил жертву штыковой лопатой, нанеся смертельные травмы, а потом закопал. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, селитрованные останки нашли на берегу Кумылги только в сентябре этого года. Все это время убийца скрывался и надеялся, что его не найдут.

- После задержания злоумышленник сразу же признался следователям в причастности к убийству и подробно рассказал о преступлении. По ходатайству следственного органа в отношении злоумышленника судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в следкоме.

На мужчину возбудили уголовное дело, расследование продолжается.