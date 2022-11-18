Под Волгоградом мужчина закопал убитого лопатой друга на берегу реки

На мужчину возбудили уголовное дело, расследование продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СК задержали 37-летнего жителя Кумылженского района, подозреваемого в убийстве 34-летнего друга 10 августа 2021 года. В тот день мужчина забил жертву штыковой лопатой, нанеся смертельные травмы, а потом закопал. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, селитрованные останки нашли на берегу Кумылги только в сентябре этого года. Все это время убийца скрывался и надеялся, что его не найдут.

- После задержания злоумышленник сразу же признался следователям в причастности к убийству и подробно рассказал о преступлении. По ходатайству следственного органа в отношении злоумышленника судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в следкоме.

На мужчину возбудили уголовное дело, расследование продолжается.