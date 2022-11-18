В Волгограде на въезде в город 19 ноября установят знаки «Сталинград»

19 ноября город будет носить имя Сталинград. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде ближайшей ночью переименуют город. На въезде в город-герой 19 ноября появятся въездные знаки «Сталинград». Водители, которые будут въезжать со стороны московской, ростовской, саратовской трасс уже на рассвете попадут не в Волгоград, а в Сталинград. В мэрии уверяют, что все эти изменения лишь на один день. Жителям в связи с переименованием города ничего предпринимать не нужно.

19 ноября в Волгограде пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. В городе пройдет автопробег «Солдату Сталинграда», на Мамаевом кургане устроят патриотическую акцию, а в парке Победы высадят Аллею героев-сибиряков. Город в этот день будет носить имя Сталинград.

В мэрии уже подготовили таблички. Фото: мэрия Волгограда.

Напомним, по решению гордумы Волгоград переименовывают в Сталинград девять раз в году. В том числе 19 ноября городу возвращают имя, под которым он вошел в мировую историю как город-победитель. Накануне на бульваре вдоль проспекта Жукова появился баннер с портретом Сталина высотой с пятиэтажный дом. Это тоже приурочили к особой дате.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, 20 ноября знаки «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта» с наименованием «Сталинград» поменяют обратно на Волгоград.

20 ноября будет осуществлена обратная замена. Изменения производятся в соответствии с решением Волгоградской городской Думы, согласно которому в определенные даты наименование «город-герой Сталинград» устанавливается в качестве символа города Волгограда, используемого наряду с наименованием «город-герой Волгоград».