Волгоградец лишился «Lexus» за 2-миллионный долг по алиментам

Фото: ФССП России

Житель Волгограда лишился дорогостоящей иномарки «Lexus ES» за долги по алиментам. Автомобиль арестовали сотрудники Дзержинского районного отдела судебных приставов. Сумма долга у мужчины превысила 2 миллиона рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Во время исполнительного производства пристав выяснил, что у должника в собственности дорогая иномарка. При этом мужчина, понимая, что может лишиться ее, стал избегать встреч с сотрудниками ФССП, не являлся на прием к судебному приставу. Но и долг погашать он не хотел.

- Однако это не помогло ему долго скрываться от Закона. Во время рейдовых мероприятий судебные приставы Дзержинского районного отдела обнаружили автомобиль должника и неподалеку его самого, - отметили в ГУ ФССП по региону.

Волгоградец начал уверять, что вместо алиментов на содержание своих детей отдал «Lexus» своей бывшей жене. Однако информация от этом не подтвердилась. Теперь неплательщик может распрощаться со своей иномаркой, приставы готовят ее к продаже.