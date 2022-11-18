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НовостиПолитика18 ноября 2022 11:43

«Отдал жизнь, защищая Россию»: героя СВО из Волгоградской области наградили орденом Мужества посмертно

В Камышине матери погибшего на Украине военного вручили высокую награду
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Камышина.

Фото: администрация Камышина.

18 ноября в Камышине в Центре патриотического воспитания имени Маресьева матери погибшего в ходе СВО на Украине ефрейтора Алексея Караваева вручили орден Мужества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города, героя спецоперации удостоили высокой награды посмертно отдал свою жизнь ради сослуживцев.

Алексей был командиром машины. Во время освобождения Попасной 4 сентября он принял непростое решение.

- Двигаясь в составе колонны тактической группы бригады в районе поселка Христофоровка, принял решение на увод от столкновения с основной колонной потерявшего управления автомобиля, - рассказали в администрации.

Глава Камышина Станислав Зинченко подчеркнул, что Алексей Караваев «отдал свою жизнь, защищая Россию».