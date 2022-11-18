Андрей Бочаров – Сергею Лаврову: Сталинград-Волгоград остается символом триумфа советского народа

Бочаров встретился с Лавровым и другими главами регионов. Фото: администрация Волгоградской области.

Андрей Бочаров в пятницу посетил Министерство иностранных дел РФ и принял участие в работе Совета глав субъектов РФ. Вел заседание глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Волгоградскому губернатору тоже дали выступить. В своей речи он поблагодарил МИД и Сергея Лаврова за поддержку в организации празднования 80-летия Сталинградской Победы.

- Город-герой Сталинград-Волгоград был и остаётся одним из символов триумфа советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной и всей Второй Мировой войне, а Сталинградская Победа имеет особенное значение для жителей всего бывшего СССР, - отметил Бочаров. И именно поэтому, как он считает, сейчас особенно важно провести эти мероприятия для сохранения исторической правды. 80-летие Победы в Сталинградской битве будут отмечать на федеральном уровне, многие предложения по мероприятиям звучат и от самих участников Великой Отечественной войны.