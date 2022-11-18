Выносил из-под огня раненных товарищей: в ходе СВО погиб младший сержант из Волгограда Александр Гуня

Фото: Казачий кадетский корпус имени Недорубова

В ходе специальной военной операции погиб десантник из Волгограда Александр Гуня. Военнослужащему было всего 23 года. Младший сержант прошел боевой путь от Гостомеля до Попасной. Во время одного из штурма получил тяжелое ранение, но продолжил вести бой, не покидая подразделения. Долгое время Александр Гуня находился в военном госпитале, где в последствии скончался 11 ноября.

О гибели военнослужащего рассказали в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова. Александр Гуня был выпускником учреждения, окончив в нем 9 классов. Затем молодой человек начал службу в МЧС, после чего решил подписать контракт с Вооруженными силами РФ, пойдя в ВДВ. Отправился для выполнения задач СВО.

- В ходе боевых действий выносил из-под огня противника раненых товарищей, оказывал им помощь и сам же доставлял в безопасное место. При проведении операции был награжден медалью «За отвагу», - отметили в кадетском корпусе Недорубова.

Тяжелое ранение, которое оказалось смертельным, Александр Гуня получил в районе Попасной Луганской Народной Республики.