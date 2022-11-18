«Мы вас любим и ценим»: участники СВО поблагодарили жителей Волгоградской области за гумпомощь

Бойцы поблагодарили волгоградцев за рации и аптечки.

Участники специальной военной операции записали видеообращение к жителям Волгоградской области, в котором искренне поблагодарили за оказанную гуманитарную помощь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область», жители Фроловского и Иловлинского районов собрали деньги и закупили рации и аптечки, которые благополучно доехали до военных.

- Я вас благодарю за рации. Большое спасибо жителям Фроловского района за гуманитарную помощь. И нашим иловлинским ребятам за то, что помогают с аптечками. Мы вас благодарим, большое спасибо. Мы вас любим и ценим. От всех вам большое спасибо! – обратился к волгоградцам Василий.