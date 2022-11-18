Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 11:00

«Мы вас любим и ценим»: участники СВО поблагодарили жителей Волгоградской области за гумпомощь

Волгоградцы передали бойцам на передовую рации и аптечки
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Бойцы поблагодарили волгоградцев за рации и аптечки.

Бойцы поблагодарили волгоградцев за рации и аптечки.

Участники специальной военной операции записали видеообращение к жителям Волгоградской области, в котором искренне поблагодарили за оказанную гуманитарную помощь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область», жители Фроловского и Иловлинского районов собрали деньги и закупили рации и аптечки, которые благополучно доехали до военных.

- Я вас благодарю за рации. Большое спасибо жителям Фроловского района за гуманитарную помощь. И нашим иловлинским ребятам за то, что помогают с аптечками. Мы вас благодарим, большое спасибо. Мы вас любим и ценим. От всех вам большое спасибо! – обратился к волгоградцам Василий.