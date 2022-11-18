Волгоградская областная детская больница получила 52 единицы нового оборудования

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгоградскую областную детскую клиническую больницу поступили 52 единицы нового оборудования. Современной техникой оснастили реабилитационные отделения медучреждения. До конца года планируется поступление еще 58 единиц оборудования для восстановительного лечения юных пациентов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве. Медицинская техника закупается по региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В детскую областную больницу уже поступили перчатки для восстановления моторики рук, имитаторы ходьбы, комплексы для виртуальной двигательной и когнитивной реабилитации. Оборудование заменяет устаревшие аппараты. В залах лечебной физкультуры дети уже занимаются на новых комплексах виртуальной реабилитации. Врач задает курс упражнений, расписание и, если необходимо, проводит диагностику объема движений.

- Система с биологической обратной связью позволяет проводить тренировку вместе с оценкой функционального состояния пациента при помощи готовых протоколов лечения, - отметили в облздраве.

Аппарат работает без датчиков при помощи лазерного сенсора, так что юного пациента не нужно облеплять множеством проводов. Процесс лечения выглядит как игра.