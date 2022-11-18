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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 9:20

35-летний житель Волгограда перевел мошенникам 1,5 млн

Эти деньги мужчина взял в кредит
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полицейские возбудили уголовное дело и ищут подозреваемых.

Полицейские возбудили уголовное дело и ищут подозреваемых.

Фото: Александр ПАНОВ

В полицию Волгограда обратился 35-летний мужчина, который перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей. Эти деньги потерпевший взял в кредит. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД города-героя, полицейские возбудили уголовное дело и ищут подозреваемых.

По словам волгоградца, 15 ноября ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и предупредил о возможном хищении средств с банковского счета. Неизвестный даже обвинил сотрудников банка в мошенничестве и попросил помочь разоблачить преступников. Несмотря на то, что мужчина знал о подобных фактах обмана, он сходил в банк, где сам оформил огромный кредит и перевел всю сумму на «безопасный счет».

- В настоящее время проводится необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления, - отметили в ведомстве.