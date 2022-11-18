В Волгограде перед входом на станцию скоростного трамвая возвели шатер

Со стороны улицы Наумова вход на станцию СТ сейчас закрыт. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжается ремонт входа на станцию скоростного трамвая «Площадь Ленина» со стороны улицы Наумова. Подрядчик готовится к монтажу ступеней. Для этих работ над входной группой был возведен специальный шатер из специальной ткани, который подогревается изнутри. Конструкция обеспечивает условия для проведения работ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

Фото: Администрация Волгограда

Рабочие укрепляют основания лестничных маршей и стен входной группы, нанося на железобетонные поверхности строительный раствор на основе бетона под давлением сжатого воздуха. Шатер отводит лишнюю влагу и позволяет бетону быстрее становиться прочным. В дальнейшем подрядчик начнет устанавливать новые железобетонные ступени. Вернут облицовку, те элементы, которые не удалось восстановить, заменят на новые.

- На время проведения капремонта лестницы вход на станцию и подземный переход осуществляется со стороны проспекта Ленина, 38, - уточнили в мэрии.

Напомним, ремонт входной группы на станцию СТ «Площадь Ленина» стартовал летом. На обновление было выделено более трех миллионов рублей.