До +10 тепла и дожди прогнозируют синоптики в выходные в Волгограде

В выходные солнце иногда будет появляться из-за облаков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Предстоящие выходные в Волгограде и области будут серыми, мокрыми, но теплыми. Синоптики волгоградского ЦГМС опубликовали прогноз на 19 и 20 ноября. Снег снова откладывается, волгоградцам обещают плюсовую температуру до +5 градусов в субботу и +9 в воскресенье. В южных районах области на градусниках будет +10.

Существенных осадков не будет, лишь в ночь с субботы на воскресенье ожидается дождь. Так что придется гулять по лужам. Ветер будет неслабый, до 11 метров в секунду, зато южный и теплый. В отличие от пятничного беспросветного неба в субботу и воскресенье будут прояснения. Возможно, мы даже увидим солнце.