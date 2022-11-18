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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:39

До +10 тепла и дожди прогнозируют синоптики в выходные в Волгограде

На город снова опустится туман
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
В выходные солнце иногда будет появляться из-за облаков.

В выходные солнце иногда будет появляться из-за облаков.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Предстоящие выходные в Волгограде и области будут серыми, мокрыми, но теплыми. Синоптики волгоградского ЦГМС опубликовали прогноз на 19 и 20 ноября. Снег снова откладывается, волгоградцам обещают плюсовую температуру до +5 градусов в субботу и +9 в воскресенье. В южных районах области на градусниках будет +10.

Существенных осадков не будет, лишь в ночь с субботы на воскресенье ожидается дождь. Так что придется гулять по лужам. Ветер будет неслабый, до 11 метров в секунду, зато южный и теплый. В отличие от пятничного беспросветного неба в субботу и воскресенье будут прояснения. Возможно, мы даже увидим солнце.