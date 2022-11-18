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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:29

Владимир Соловьев записал видеообращение к маме офицера из Волгоградской области

Известный ведущий поблагодарил волгоградку за достойное воспитание сына
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Известный ведущий поблагодарил волгоградку за достойное воспитание сына

Известный ведущий поблагодарил волгоградку за достойное воспитание сына

Известный ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев записал видеообращение к матери офицера из Нехавеского района Волгоградской области. Сейчас военный находится на передовой, защищает жителей освобожденных территорий, с честью выполняет свой воинский долг.

- Наталия Анатольевна, вы воспитали настоящего русского офицера! Спасибо вам большое, поклон до земли. Вы имеете все основания гордиться потрясающим парнем, - отметил Владимир Соловьев.

Отметим, что военнослужащего неоднократно отмечали высокими наградами. В том числе за подвиг ему вручили числе медаль «За отвагу» и орден Мужества.