Владимир Соловьев записал видеообращение к маме офицера из Волгоградской области

Известный ведущий поблагодарил волгоградку за достойное воспитание сына

Известный ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев записал видеообращение к матери офицера из Нехавеского района Волгоградской области. Сейчас военный находится на передовой, защищает жителей освобожденных территорий, с честью выполняет свой воинский долг.

- Наталия Анатольевна, вы воспитали настоящего русского офицера! Спасибо вам большое, поклон до земли. Вы имеете все основания гордиться потрясающим парнем, - отметил Владимир Соловьев.

Отметим, что военнослужащего неоднократно отмечали высокими наградами. В том числе за подвиг ему вручили числе медаль «За отвагу» и орден Мужества.