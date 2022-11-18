В Тракторозаводском районе Волгограда отключат горячую и холодную воду до 20 ноября

Воду отключат на сутки Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Жителей Тракторозаводского района в ближайшие выходные ждут большие коммунальные неудобства. На шести улицах отключат горячую и холодную воду. Коммунальщики будут проводить замену трубопровода диаметром 700 мм по улице Менжинского, 19б. Из-за работ воду отключат с 8.00 19 ноября до 8.00 20 ноября. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии водоснабжения».

Без воды останутся жители улицы Менжинского, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, улицы Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, улицы Зеленодольской, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, улицы Низами, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Чаплыгина, 4, 6, 8, 10, 12.

Кроме того, на пониженном давлении может поступать вода в дома на улице Отрады, 1б, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 38, 40, 44, ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51, ул. Кастерина, 2, 4, 5, 6, Набережной Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, в поселке Нижний ВГТЗ.

Отключений отопления в Тракторозаводском районе не планируется. Во время отсутствия воды будет организован ее подвоз. График можно узнать по телефону круглосуточного контакт-центра 99-67-96.

Отметим, в течение недели жители северного района города испытывали коммунальные неудобства из-за аварий на теплосетях. На разных улицах в поселке ГЭС отключали отопление. На сегодня подача тепла в квартиры возобновлена.