Бал хризантем откроется 20 ноября в ботаническом саду Волжского

О многообразии сортов хризантем расскажут на экскурсии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Волжской оранжереи областного ботанического сада заканчивают приготовления к балу хризантем, который откроется уже в эти выходные. С воскресенья и до 27 ноября у волжан и волгоградцев есть возможность увидеть все многообразие этих цветов. Посмотреть будет на что: к празднику вырастили 30 тысяч черенков хризантем разных сортов, разного цвета. На экскурсиях расскажут о новых сортах. И конечно, сюда стоит прийти всем, кто любит фотографироваться.

Сотрудники сделали несколько фотозон из цветов. Будут и бальные платья из хризантем, которые можно будет примерить всем, и чудо-печь из цветов. Главный цветочный осенний праздник можно будет посетить в любой день с воскресенья и всю следующую неделю, и для этого не нужно предварительно записываться. Оранжерея находится на улице Набережной, 2Л, в Волжском. О времени работы можно узнать по телефону8 (8443) 41-60-11.