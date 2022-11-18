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НовостиЗвезды18 ноября 2022 7:11

Бал хризантем откроется 20 ноября в ботаническом саду Волжского

Любоваться этими цветами волгоградцы смогут всего неделю
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
О многообразии сортов хризантем расскажут на экскурсии.

О многообразии сортов хризантем расскажут на экскурсии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Волжской оранжереи областного ботанического сада заканчивают приготовления к балу хризантем, который откроется уже в эти выходные. С воскресенья и до 27 ноября у волжан и волгоградцев есть возможность увидеть все многообразие этих цветов. Посмотреть будет на что: к празднику вырастили 30 тысяч черенков хризантем разных сортов, разного цвета. На экскурсиях расскажут о новых сортах. И конечно, сюда стоит прийти всем, кто любит фотографироваться.

Сотрудники сделали несколько фотозон из цветов. Будут и бальные платья из хризантем, которые можно будет примерить всем, и чудо-печь из цветов. Главный цветочный осенний праздник можно будет посетить в любой день с воскресенья и всю следующую неделю, и для этого не нужно предварительно записываться. Оранжерея находится на улице Набережной, 2Л, в Волжском. О времени работы можно узнать по телефону8 (8443) 41-60-11.