Под Волгоградом задержали 20-летнего мошенника

Подозреваемого задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники областного МВД и ФСБ задержали 20-летнего мошенника, в Старополтавском районе. Молодой человек решил зарабатывать незаконным способом, став участником криминальной схемы. Жертвами чаще всего становились люди старшего возраста. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД по Волгоградской области, аферист приезжал к потерпевшим за деньгами.

Предварительно его сообщники разводили волгоградцев по старой схеме «ваш родственник попал в ДТП», за освобождение от ответственности требовали крупные суммы. А 20-летний курьер забирал деньги у обманутых людей. Полицейские сообщили о как минимум двух эпизодах.

- На сутки он приехал в Камышинский район, где забрал все сбережения в сумме 50 тысяч рублей у 65-летней пенсионерки. Вторая попытка обмана не увенчалась успехом, так как 80-летний потерпевший при встрече с курьером не согласился отдать деньги, - уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.