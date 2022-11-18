Житель Волгограда отсудил более 30 тысяч рублей за отмену концерта «Imagine Dragons»

Волгоградец купил билеты на концерт, который должен был состояться в "Лужниках" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Волгограда отсудил более 30 тысяч рублей за отмененный концерт «Imagine Dragons». Популярная американская группа должна была выступить в Москве в «Лужниках» в июне 2022 года, волгоградец купил 5 билетов. Однако в марте стало известно, что концерт не состоится. Поклонник музыкантов обратился к организаторам ООО «Поп Фарм» для возврата билетов, ему в течение шести месяцев никто не ответил. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Волгоградец обратился в суд. Во время процесса организаторы вернули деньги за билеты, отказав в выплате неустойки. Они ссылались на постановление правительства РФ, которое регулировало возврат денег при отмене зрелищных мероприятий. Однако концерт «Imagine Dragons» не состоялся не из-за ковида.

По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск и обязал ООО «Поп Фарм» возместить потребителю убытки в размере уплаты сервисного сбора при покупке билетов, неустойку, почтовые и юридические расходы, штраф за отказ удовлетворять требование потребителя, моральный вред, - отметили в Роспотребнадзоре, который принял участие в судебном процессе.

Организаторы должны выплатить волгоградцу 30 592 рубля. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.