В Волгограде мошенники представляются сотрудниками ФСБ

Правоохранительные органы периодически ловят телефонных мошенников и заставляют их ответить по закону, но таких случаев пока – капля в море. Многие продолжают безнаказанно дурить россиян. Ежедневно в полицию пишут заявления и волгоградцы, которые остались без денег или взяли кредиты после таких звонков. В управлении ФСБ по Волгоградской области предупредили, что очень часто мошенники представляются сотрудниками полиции или ФСБ и просят помочь задержать преступников. Знайте, что если вам поступил такой звонок, этот и есть преступники.

- Мошенники сначала звонят людям под видом сотрудников финансовых организаций, сообщают об угрозе вкладам и необходимости перевода денег якобы на «безопасный счет». После этого аферисты путем подмены телефонных номеров через интернет звонят с городских номеров и, представляясь должностными лицами ФСБ России, подтверждают «необходимость» перевода средств, либо сообщить номера банковских карт, - объяснили преступную схему в ведомстве.

Волгоградцы, услышав про ФСБ, теряют бдительность и готовы раскрыть все свои счета, карты и пин-коды. И остаются без накоплений, а порой и берут сумасшедшие кредиты.

Если вы все же думаете, что вам звонят из ФСБ, прервите разговор и позвоните в управление сами. По телефону (8442) 33-24-10 дежурные вам точно подскажут, связывались ли с вами реальные сотрудники органов безопасности по подобным вопросам.