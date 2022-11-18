Мобилизованные из Волгоградской области учатся навыкам ведения городского боя

Фото: пресс-служба ЮВО.

Мобилизованные жители Волгоградской области продолжают подготовку на одном из центров Минобороны РФ региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, военные отработали навыки боя в городских условиях. Сначала перед резервистами стояла задача провести разведку с помощью квадрокоптера и научиться корректировке.

- Получив данные о местонахождении противника, военнослужащие в составе боевых двоек-троек осуществляют выдвижение к зданию с целью его зачистки. Перемещение осуществляют короткими перебежками, прикрывая друг друга огнем из стрелкового оружия, - уточнили в Южном военном округе.

Во время тренировочных занятий военные использовали холостые патроны и другие средства имитации.