Временно отключат электричество 18 ноября в трех районах Волгограда

Света не будет на отдельных улицах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Очередные плановые работы энергетиков на электросетях в пятницу оставят без света жителей нескольких десятков улиц в трех районах Волгограда. Отключат электричество на несколько часов 18 ноября 2022 года в домах в Дзержинском, Краснооктябрьском и Советском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе отключения света 18 ноября запланированы с 9 до 17 часов по адресам: ул. Ленская, 58, 41-53а. ул. Черноморская, 90-94, 85-89, а также целиком улицы Грузинская, Двинская, Заречная, Каспийская, Севастопольская. В Краснооктябрьском обесточат в это же время дома на улице Береговой.

В Советском районе Волгограда в пятницу с 9.00 до 17.00 воцарится тьма средь бела дня в домах на улицах Высотная, Дубравная, Звездная, Крутая, Курганная, Мариупольская, Окольная, Парковая, Плодородная, Хвалынская, Ямская. Не будет электричества и в двух СНТ – Звезда-1 и Звезда-2. И всего на три часа с 9.00 до 12.00 оставят без света улицы: Генерала Гурьева, №1-5, 11а, 20-30, Габышева, №89-119, 76-124, 84а, 84б, Дворжака, №2-20, 3-21, Джамбулы Джабаева, №1-21, 5а, 18, 27-63, 44/16, 25а, 65, Зевина, 124 и 126, Коганова, №96-126, 96а, 96б, 121-127, Кошута, дома №2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а, 9б, Павленко, №2-40 и 1-41, Полухина, 123 и 120, Райниса, №2-22, 1-21, 11а, Фучика, №4-22, 2а, 1-21.