В Волгоградской области за неделю подорожали овощи, конфеты и чай

Среди подорожавших овощей - картофель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После очередного мониторинга цен на продукты Волгоградстат зафиксировал подорожание овощей в Волгоградской области. За неделю с 8 по 14 ноября на 7,88% увеличилась стоимость картофеля, килограмм которого в среднем стоит почти 30 рублей. На 5,72% подорожали огурцы, на 2,98% - огурцы, на 2,3% - лук, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. На 1,06% в регионе поднялись цены на бананы, на 3,38% - на детские мясные консервы, на 1,12% фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 4,01% - на конфеты, на 3,36% - на чай, на 1,13% - на поваренную соль, на 2,07% - на пшено, на 1,87% - на макароны.

Среди подешевевших продуктов свинина, которая стала выгоднее на 1,15%. На 1,39% снизились цены на охлажденные куры, на 3,21% - вареную колбасу, на 2,64% - на сливочное масло, на 1,88% - на стерилизованное молоко. Сметана уменьшилась по стоимости на 3,27%, творог – на 1,4%, гречка – на 3,03%, свекла – на 1,15%.