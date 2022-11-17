В Волгоградской области годовая инфляция по итогам октября составила 11,5%

Местные теплицы помогли сдержать инфляцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области по итогам октября 2022 года годовая инфляция составила 11,5%, в сентябре цифры достигали 12,1%. При этом инфляция в регионе ниже, чем в Южном федеральном округе (12,1%) и целом по России (12,6%). Причиной тому овощи и фрукты, которые выращивают в теплицах региона, они оказывают заметное влияние на динамику цен, сообщили сайту volgograd.kp.ru в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

«Волгоградская область занимает лидирующие позиции в стране по выращиванию тепличных овощей. Развитие местного производства… позволяет сдерживать цены на продукцию растениеводства, и, как следствие, замедлять инфляцию», - отметил управляющий отделением Роман Рахматулин.

Отрицательно повлияли на инфляцию и цены на сахар и гречневую крупу. А вот одежда, обувь, туалетная вода, дезодоранты, гели для душа и бытовая химия в октябре в регионе дорожали быстрее всего. Причиной стало снижение предложения и конкуренции в розничной торговле. Сказались на стоимости также подорожание тканей, фурнитуры и прочего сырья, перестройка логистики.

Согласно прогнозу Банка России, по итогам 2022 года инфляция составит 12-13%. Это уже с учетом внеочередного повышения тарифов на коммунальные услуги, которые с 1 декабря вырастут на 9%.