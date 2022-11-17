30 добровольцев из Волгоградской области наградили за участие в СВО

Фото: штаб регионального отделения общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и зарубежья»

17 ноября 30 добровольцев из Волгоградской области наградили знаками «Доброволец Донбасса» за участие в специальной военной операции на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в штабе регионального отделения общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и зарубежья», мужчины доблестно выполняли воинский долг.

- Наши добровольцы с 2014 года помогают освобождать землю Донбасса от неонацисткой нечисти. Вначале была Крымская весна, потом защита ЛНР и ДНР, сейчас – специальная военная операция, - выступил командир отряда «Орел» Дмитрий Воротнев.

Командир уточнил, что подразделение выполняло боевые задачи на Харьковском направлении. 105 добровольцев, среди которых были и волгоградцы, держали 18-километровую линию обороны. Однажды противник пошел на прорыв. 24 танка, 8 БТР,12 БМП и другая техника пошли в атаку. Бой длился 17 часов, но бойцам удалось отбиться.

- Среди сегодняшних награжденных есть участники тех событий. Они два танка «закоптили», - уточнил Дмитрий Воротнев.