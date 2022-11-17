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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:43

В Волгоградской области в 2022 году построили 655 тыс. кв.м жилья

70% приходится на частников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Среди новостроек больше всего частных домов.

Среди новостроек больше всего частных домов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За 10 месяцев 2022 года в Волгограде и области построили 655,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 19,4% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом 70,2% введенной в эксплуатацию недвижимости приходится на индивидуальное жилищное строительство. В январе-октябре частники построили дома общей площадью 459,9 тысячи «квадратов», прирост в этом секторе составил 51%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

В большинстве городов и районов Волгоградской области жилищное строительство набирает обороты. Больше жилья в этом году сдали в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске и еще в 23 районах региона. Несмотря на преобладание среди новостроек частных домов, больше всего жилья возводят в городах. На них приходится 61% новостроек или 399,7 тысячи «квадратов».