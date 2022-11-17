В Волгоградской области новорожденных будут проверять на 36 генетических заболеваний

Анализ будут делать в первые дни жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января 2023 года по всей стране, в том числе в Волгоградской области, новорожденных малышей будут обследовать на 36 генетических заболеваний. До этого в роддомах проверяли детей на 5 наследственных нозологий. Анализ будут делать в первые дни жизни. Для родителей исследования будут бесплатными, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

- Для углубленного обследования потребуется всего лишь несколько капель крови, нанесенных на специальные бланки, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В течение первых двух после рождения у малышей будут брать 8 капель крови для неонатального скрининга. Пять из них нанесут на тест-бланк и передадут в медико-генетическую консультацию в областной больнице №1. Еще три капли на таком же бланке отправят в Ростовский референс-центр. Если младенец родился недоношенным, то анализ сделают на седьмые сутки. Раннее выявление патологий позволит начать лечение с первых дней жизни и не допустить развития осложнений.