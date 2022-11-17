Под Волгоградом мужчина поджег дом вместе с бывшей женой и маленькими детьми

Огонь потушили полицейские. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

53-летней житель хутора Терновка Фроловского района поджег частный дом, в которым находились его бывшая 37-летняя супруга и маленькие дети. К счастью, все остались живы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на мужчину могут возбудить уголовное дело за покушение на уничтожение чужого имущества.

Конфликт между бывшими супругами произошел 16 ноября. Подозреваемый пришел в гости сильно пьяным. Он сделал замечание дочке. Жена взяла детей, увела их в дом и заперлась. Она думала, что мужчина уйдет. Но разгневанный отец принес из гаража канистру с бензином и решил спать дом с находящейся внутри семьей. Приехавшие сотрудники полиции, которых вызвала потерпевшая, быстро потушили огонь.

- В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, после чего следователями будет решен вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - уточнили в полиции.