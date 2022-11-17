На юге Волгограда мужчина до смерти забил приятеля гвоздодером

Следователи завершили расследование жестокого убийства. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Волгоградские следователи завершили расследование жестокого убийства, которое произошло в августе на улице Саушинской в Красноармейском районе. Во время застолья волгоградец до смерти забил приятеля гвоздодером. 43-летнего мужчину обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 15 августа 2022 года мужчины вместе выпивали. 43-летний и 55-летний приятели поссорились, дело дошло до драки. После выяснения отношений на кулаках обвиняемый схватился за гвоздодер и бил им знакомого по голове и телу, пока тот не скончался. Прибывшие на место происшествия медики скорой уже ничем не смогли помочь.