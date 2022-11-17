В Волгограде вдоль университетов на проспекте Ленина появились велодорожки

По просьбе молодежи часть тротуара заасфальтировали - здесь будет велодорожка. Вторую половину замостят плиткой для пешеходов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается масштабная реконструкция пешеходных зон вдоль проспекта Ленина в центре города. На площадках вдоль двух крупнейших университетов - ВГСПУ и ВолгГТУ – реконструируют пешеходные зоны. Вместо разбитого асфальта здесь появится современная тротуарная плитка, которую продолжают мостить рабочие. А по просьбе студентов уже появились велодорожки, сообщили городские власти. Скоро на нее нанесут соответствующую разметку, чтобы пешеходы знали, где их может поджидать встреча с велосипедистом.

Протяженность велодорожек – 800 метров, их оборудовали от улицы Гагарина до 13-й Гвардейской и по одной, и по другой стороне улицы. Всего благоустройство затронет территорию площадью 5000 квадратных метров. На бульварной части проспекта Ленина укладка плитки уже завершена.

Как рассказали «К-Волгоград» в мэрии, вдоль бульваре для безопасности горожан монтируют систему видеонаблюдения. За порядком будут следить свыше 20 видокамер. Они смогут также помочь полиции отыскать вандалов, если кому-то вздумается портить городское имущество. На бульваре в скором времени поставят современную парковую мебель, а скрашивать настроение отдыхающим будет парковое радио.

- В ходе благоустройства зеленый фонд объекта пополнят более 100 растений, - также отметили в мэрии. Пока работы завершены на 65%, полностью бульвар и пешеходные зоны приведут в порядок до конца года. Концепцию преображения этого места придумали сами студенты. Они озвучили свои идеи главе города Владимиру Марченко, после чего чиновники начали реконструкцию.

Позже на бульварной зоне проспекта Ленина возьмутся за восстановление фонтанов напротив здания Центробанка, напротив сквера Симбирцева и на площадке между университетами.