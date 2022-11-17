Вместо снегопада Волгоградскую область ждут туманы и потепление

Город и область будут тонуть в туманах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще пару дней назад синоптики прогнозировали в Волгоградской области понижение температур, снегопады и метели. Однако теперь в прогнозе погоды в Волгограде 18 и 19 ноября 2022 года - дожди, туманы, сильный ветер и температура до плюс 10 градусов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде 18 ноября будет облачно и дождливо. Днем порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. Ночью температура поднимется до 4-6 градусов выше нуля, днем – до 8-10 градусов. По области также ожидаются туманы, а ночью местами похолодает до нуля.

Суббота, 19 ноября, ветер в регионе чуть утихнет. Волгоградцы увидят все разнообразие осадков от дождя и мокрого снега до тумана. Ночью – от минус 4 градусов до плюс 1, днем от нуля до плюс 5. В Волгограде ночью и утром туман, днем пройдет дождь. Температура ночью будет около нуля, днем – плюс 3-5 градусов. В воскресенье синоптики снова обещают до +9 градусов.