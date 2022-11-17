В Волгограде поклонники SHAMANа раскупили самые дорогие билеты на концерт 8 января Фото: Даниил ОПАРИН

8 января в «Экспоцентре» Волгограда известный российский певец SHAMAN выступит перед поклонниками. Концерт самого патриотичного артиста страны, написавшего такие хиты как «Встанем» и «Я русский», волгоградцы ждут с огромным нетерпением. Несмотря на то, что о приезде Ярослава Дронова в город-герой стало известно недавно, горожане раскупили самые дорогие билеты.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на «»Кассир.ру», стоимость билетов на первый ряд – 6 тысяч рублей. Свободных мест нет. Самые дешевые билеты начинаются от 2 тысяч рублей.

Напомним, ранее артист дал интервью «КП», в котором рассказал о своем творчестве.