Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 11:03

В Волгограде поклонники SHAMANа раскупили самые дорогие билеты на концерт 8 января

Патриотичный певец споет свои хиты в «Экспоцентре»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде поклонники SHAMANа раскупили самые дорогие билеты на концерт 8 января

В Волгограде поклонники SHAMANа раскупили самые дорогие билеты на концерт 8 января

Фото: Даниил ОПАРИН

8 января в «Экспоцентре» Волгограда известный российский певец SHAMAN выступит перед поклонниками. Концерт самого патриотичного артиста страны, написавшего такие хиты как «Встанем» и «Я русский», волгоградцы ждут с огромным нетерпением. Несмотря на то, что о приезде Ярослава Дронова в город-герой стало известно недавно, горожане раскупили самые дорогие билеты.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на «»Кассир.ру», стоимость билетов на первый ряд – 6 тысяч рублей. Свободных мест нет. Самые дешевые билеты начинаются от 2 тысяч рублей.

Напомним, ранее артист дал интервью «КП», в котором рассказал о своем творчестве.