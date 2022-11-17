На юге Волгограде в подвале многоэтажки нашли тело мужчины

СК начал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В подвале многоэтажного дома №9 на улице Библиотечной в Красноармейском районе Волгограда обнаружено тело неизвестного мужчины. Страшную находку сделал сотрудник коммунальной организации, сообщивший о случившемся в правоохранительные органы.

- Тело неустановленного мужчины обнаружено в канализационном узле. В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

На вид мужчине, личность которого пока не установлена, около 50-55 лет. Предположительно, у него не было постоянного места жительства. СК региона организовал проверку.

Напомним, в сентябре этого года в Волжском коммунальщики нашли в подвале тело неизвестного мужчины.