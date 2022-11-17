Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 8:14

Туман в Волгограде не сказался на работе аэропорта

Небольшая задержка рейсов не связана с погодными условиями
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоград окутал сильный туман, но в аэропорту видимость хорошая.

Волгоград окутал сильный туман, но в аэропорту видимость хорошая.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград 17 ноября накрыл густой туман, жители едва могут разглядеть в окно соседние дома. Пассажиры авиарейсов волнуются – как бы им не пришлось зависнуть в залах ожидания. В воздушной гавани успокаивают – в аэропорту Волгограда погодные условия нормальные. А небольшие задержки в расписании никак не связаны с туманом.

- Рейс «Аэрофлота» 6415 задерживается из-за позднего прибытия борта с предыдущих маршрутов, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в международном аэропорту Волгоград.

До этого с получасовым опозданием в Шереметьево вылетела «Победа». S7 из столицы приземлился по расписанию.