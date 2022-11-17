Туман в Волгограде не сказался на работе аэропорта

Волгоград окутал сильный туман, но в аэропорту видимость хорошая. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград 17 ноября накрыл густой туман, жители едва могут разглядеть в окно соседние дома. Пассажиры авиарейсов волнуются – как бы им не пришлось зависнуть в залах ожидания. В воздушной гавани успокаивают – в аэропорту Волгограда погодные условия нормальные. А небольшие задержки в расписании никак не связаны с туманом.

- Рейс «Аэрофлота» 6415 задерживается из-за позднего прибытия борта с предыдущих маршрутов, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в международном аэропорту Волгоград.

До этого с получасовым опозданием в Шереметьево вылетела «Победа». S7 из столицы приземлился по расписанию.