На волгоградских полигонах мобилизованных учат приемам боя без оружия

Мобилизованных учат вести бой без оружия или с ножами и лопатками. Фото: Минобороны.

Группы мобилизованных резервистов продолжают обучение на полигонах Минобороны в Волгоградской области, и накануне они учились вести бой, если остались без оружия. Тренировку по рукопашному бою провели инструкторы по физподготовке на специальной площадке, где есть стенки, заборы и разные препятствия, пояснили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Минобороны.

- Сначала военнослужащим продемонстрировали эффективные приемы боя с оружием и без него, а также порядок действий в одиночной борьбе и в составе группы, - рассказали в Минобороны.

Также военнослужащих научили приемам ближнего боя: мобилизованные тренировались метать малые пехотные лопатки и ножи в противника. В ведомстве отмечают, что занятия с призванными в рамках частичной мобилизации гражданами проходят ежедневно, в зону СВО отправляют уже подготовленных бойцов.